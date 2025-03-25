Direğe çarpıp takla attı: 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Direğe çarpıp takla attı: 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direğe çapan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi 3. Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A (43) yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlanma direğine çarparak takla attı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 43 yaşındaki sürücü A.A ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalede yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Direğe çarpıp takla attı: 4 kişi yaralandı

Direğe çarpıp takla attı: 4 kişi yaralandı

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