Direksiyon başındaki arkadaşını vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Direksiyon başındaki arkadaşını vurdu

Esenyurt'ta bir şahıs, otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak ağır yaraladı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde meydana gelen bir olayda, Hüseyin Murat Ekinci isimli sürücü, seyir halindeyken yanında bulunan arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Ekinci, yaralandıktan sonra kontrolünü kaybedip aracını bir duvara çarparak durabildi. Olayın ardından şüpheli, aracı terk edip olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekinci'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın detaylı incelenmesi için çekiciyle otoparka çekilmesini sağladı. Bu arada, olaydan sonra kaçan şüphelinin, karakola giderek polise teslim olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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