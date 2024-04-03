Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç denize yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Kazada sürücü Osman Almacı hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.45'te Karadeniz Sahil Yolu'nun Uzuncakum mevkiinde gerçekleşti. Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde olan 61 DL 762 plakalı otomobil, sürücü Osman Almacı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve denize kıyısına yuvarlandı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Osman Almacı hayatını kaybetti. Almacı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Keşap Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.