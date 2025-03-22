Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi

Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Güzelova Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada U.B.(44) yönetimindeki 34 KUK 226 plakalı kamyon ile ile Erzurum istikametinden Tortum istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçip yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü U.B. yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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