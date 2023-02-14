Kadıköy'de faciaya ramak kaldı. Lüks otomobil restorana daldı

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü G.K. sokaktan caddeye çıkmak isterken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerinde giden araca çarptıktan sonra restorana girdi.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
Kaza anında restoranın dış bölümünde kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü G.K.'yı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.
"İLK KAZADAN SONRA İNSANLAR KALKTI"
Kaza anını gören Mehmet Ongunlu, "Ben yan tarafta çalışıyordum. Hesabı alırken yüzüm caddeye dönüktü. Araç önce kırmızı renkli araca vurdu.
Ardından durağı sıyırıp yan dükkana girdi. İçeride müşteriler vardı ama ilk kaza anında aracın hızı yavaşlayınca insanlar kalktı.
Allah'tan akşam değildi, akşam buralar dolu oluyordu. Akşam olsaydı baya kötü bir durum olurdu." dedi. Kaza yapan araç çekiciyle dükkandan çıkarıldı. (DHA)
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