Direksiyon hakimiyetini kaybedince tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Kangal ilçesine bağlı Tahtalı köyü civarında, Sivas-Malatya karayolunda akşam saatlerinde gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden 41 AIT 731 plakalı araç tarlaya uçtu. Olay yerine ivedilikle jandarma, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, aracın sürücüsü M.E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan L.P. ise ilk yardım müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. Sürücü M.E.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.