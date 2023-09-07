Direksiyon hakimiyetini kaybedip yamaçtan aşağıya uçtu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada ATV ile yamaçtan aşağı uçtu.

KAYNAK: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybedip yamaçtan aşağıya uçtu

Olay Kdz. Ereğli ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. ATV olarak bilinen motosikletiyle lojman içerisindeki ormanlık alanda sürüş yapan Sinan D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan aşağı uçtu ve kullandığı motosikletin altında kaldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sinan D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sinan D. tedavi altına alınırken kaza nedeniyle vücudunda ezilmeler meydana geldiği öğrenildi polisin olayı ile tahkikatı devam ediyor.

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