Direksiyon sınavlarına yeni düzenleme

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni bir yönetmelik hazırladıklarını açıkladı.

Tepeöz, mevcut sınavlarda motor bölümüne ilişkin soruların azaltılacağını ve elektrikli araçların da sınavlara dahil edileceğini belirtti. Yerli araç TOGG'un da yollarda yer almaya başlamasıyla birlikte, elektrikli araçlar için özel düzenlemelerin yapılacağını vurguladı.

Tepeöz, "Elektrikli araçlarda motor bölümü olmadığı için adaylar sınava giremiyordu. Yeni düzenleme ile birlikte kaput açıldıktan sonra sorulan sorular azaltılacak, böylece teknolojiye uyum sağlanacak" şeklinde konuştu.

Yeni yönetmelikte ayrıca, engelli ve özel durumu olan sürücü adaylarına da kolaylık sağlanacağı bilgisi verildi. Engelli kursiyerlerin kendi araçlarıyla sınava girebilecekleri belirtilirken, muvazzaf askerler, hamileler ve hastalar için de özel düzenlemelerin yer alacağı açıklandı.

Ayrıca, yazılı sınavı geçtikten sonra direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler için de düzenleme yapılarak, sınav hakkının üç yıl boyunca geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.