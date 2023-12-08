Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü

Bursa’da alkol uygulaması yapan trafik polisleri, uygulamaya alkollü takılan sürücünün ehliyetine 6 ay el koydu, sürücü pavyona gidemediği için üzüldü.

KAYNAK: İHA
Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü

Merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik uygulama yapan polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Uygulama noktasına 1.34 promil alkollü takılan 34 ZR plakalı araç sürücüsü Sezgin D.’nin ehliyetine 6 ay el konuldu. Sezgin D., ehliyetinin gitmesine üzülmedi, pavyona gidemediği için üzüldü. Durumu gören arkadaşı ise, “İşlemleri halledelim, arkadaş geliyor bizi almaya. Beraber yine pavyona gideceğiz” dedi.

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Bunun üzerine Sezgin D. “6 ay işsiz kaldım abi” deyince arkadaşı, “Oğlum senin arkanda abin var, kredi çekeriz ben öderim” ifadelerine yer verdi. Alkollü ikili konuşmalar sonrası birbirlerine sarıldı. O anlar kameraya yansırken Sezgin D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Diğer yandan, alkollü araç kullanmaktan Sezgin D.’ye polis ekiplerince 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

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