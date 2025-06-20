Direksiyonda uyudu! Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’de uyuyan sürücünün kontrolünden çıkan TIR, üst geçide, ağaca ve iki araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi..

Kaza, sabaha karşı Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, H. K. idaresindeki 27 AUK 400 plakalı tır, sürücüsünün uyuması soncu kontrolden çıktı. Önce üst geçide çarpan tır ardından da kaldırımda bir ağacı devirerek karşıya geçip park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Sürücüsünün uyanıp manevra yapmasıyla fırına girmekten kurtulan tır, bir evin bahçe duvarının önünde durdu.

Vatandaşlar yardıma koşarken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza da sürücü, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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