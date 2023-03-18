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Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç’ uyarısı

Ramazan ayına günler kala Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, orucun vücut sağlığına olan faydalarına değinirken sağlık sorunu olan vatandaşlara ise uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:50
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Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç’ uyarısı

Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç’ uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Hakan Çakır, “Kalp yetmezliği ve dirençli hipertansiyon hastalarımızın oruç tutmalarını önermiyoruz” sözlerini kullandı.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakır, Ramazan ayı öncesi orucun faydalarına değinerek dikkat edilmesi gereken konularda da uyarılarda bulundu.

Oruç tutmanın kolesterol panelini iyileştirdiğini vurgulayan Çakır, sağlık sorunları olan vatandaşların ise doktor onayı ile birlikte oruç tutmalarını tavsiye önerdi.

“ORUÇ TUTMANIN KOLESTEROL PANELİNİ İYİLEŞTİRDİĞİ GÖZLEMLENDİ”

Oruç tutmanın sağlık açısından faydalarına değinen Doç. Dr. Hakan Çakır, “Oruç tutmanın kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileriyle alakalı çalışmalar çok kısıtlı. Bu konuda edindiğimiz bilgiler kısıtlı veri ve kişisel deneyimlerden kaynaklanıyor. Yapılan çalışma sonuçlarına göre; oruç tutmanın kolesterol panelini iyileştirdiği gözlemlenmiş. Oruç tutma esnasında kalori alımının kısıtlanması ve açlık durumu insülin direncini iyileştirmekte. İnsülin direncinin artmış olması hastanın kilo vermesinde yararlı oluyor. Yine hastalardaki inflamasyonu (iltihap) azaltıyor. Diğer yandan oruç tutmanın psikolojik yönü de var. Bu da özellikle kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda depresyon sıklığını azaltmakta” dedi.

“DİRENÇLİ HİPERTANSİYON HASTALARIMIZIN ORUÇ TUTMALARINI ÖNERMİYORUZ”

Sözlerine devam eden Doç. Dr. Hakan Çakır, “Özellikle semptomatik kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda oruç tutmak sakıncalı. Bilinen bir kalp yetmezliği olan bir hasta hala semptomatik nefes darlığı çekiyorsa, ciddi ödemleri varsa bu durumda oruç tutmasını önermiyoruz. Yine ileri devre kalp yetmezliği olan hastalarımız klinik olarak stabil olsalar dahi oruç tutmalarını önermiyoruz. Şah damarına stent taktığımız hastalar, stent sonrası ilk 6 ay süresince yüksek riskli dönemde oluyorlar. Bu hastalarımızın da işlem sonrası ilk 6 ay içerisinde oruç tutmasını önermiyoruz. Önemli konulardan biri olan dirençli hipertansiyon hastalarımızda oruç tutmalarını önermediğimiz gruplar arasında” diye konuştu.

“İFTARDA İŞLENMİŞ KARBONHİDRAT VE UNLU MAMULLERDEN UZAK DURMALARINI ÖNERİYORUZ”

İftarda lifli ve proteinli gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirten Çakır, “Özellikle yaz aylarında oruç tuttuğumuzda çok fazla sıvı kaybı oluyor. Bu nedenle iftar ve sahur aralığında yeterli sıvı almaları gerekiyor. Oruç tutan hastalarımızın yaptığı en büyük hata, iftar saatinde açlığın verdiği etkiyle çok ağır ve yağlı beslenmeleri. Bu durum için Türk Kardiyoloji Derneği şunu öneriyor; yemeklerini iftar ile sahur arasında 3’e bölmelerini öneriyorlar. İftarda işlenmiş karbonhidrat ve unlu mamullerden uzak durmalarını öneriyoruz. Daha çok lifli ve proteinli gıdalar almaları gerekiyor. Birçok kalp hastası oruç tutmaya başladığında ilaçlarını kesmek zorunda kalıyor. Oruç tutacak hastalarımızın bu durumu doktorlarıyla görüşerek kararlaştırması gerekiyor. Eğer hasta tek doz ilaç kullanıyorsa bu ilacı sahura ve iftara kaydırabiliyorsa ilacını alabilir. Sürekli aynı saatte almalı” dedi.

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