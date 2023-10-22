Dış çekimde gelin ve damadı korkutan ayılar

Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yakınlarında dış çekim yapmak isteyen gelin ve damadın çekimine ayılar da katıldı. Yemek aramak için bölgeye gelen ayılar, gelin ve damadı korkuttu

Dış çekimde gelin ve damadı korkutan ayılar

Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yakınlarında dış çekim yapmak isteyen gelin ve damadın çekimine ayılar da katıldı. Yemek aramak için bölgeye gelen ayılar, gelin ve damadı korkuttu

Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
İsrail ordusu Mısır karakolunu vurdu Dünya
İsrail ordusu Mısır karakolunu vurdu
Arda Turan yine kazandı. Eyüpspor liderliğini korudu Spor
Arda Turan yine kazandı. Eyüpspor liderliğini korudu
Hatay'da kütüphane yeniden inşa edildi... Video
Hatay'da kütüphane yeniden inşa edildi...
Kocaeli'nde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu Gündem
Kocaeli'nde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Fenerbahçe Hatayspor maçından müthiş fotoğraflar. Neler oldu neler Spor
Fenerbahçe Hatayspor maçından müthiş fotoğraflar. Neler oldu neler
10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza Gündem
10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Bir gurbetçi sokak röportajında ekonomiden şikayet edenlere: Şikayet ediyorsun ama ayağında ayakkabı var dedi. Video
Bir gurbetçi sokak röportajında ekonomiden şikayet edenlere: Şikayet ediyorsun ama ayağında ayakkabı var dedi.