Dış çekimde gelin ve damadı korkutan ayılar

Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yakınlarında dış çekim yapmak isteyen gelin ve damadın çekimine ayılar da katıldı. Yemek aramak için bölgeye gelen ayılar, gelin ve damadı korkuttu
22 Ekim 2023 Pazar
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yakınlarında dış çekim yapmak isteyen gelin ve damadın çekimine ayılar da katıldı. Yemek aramak için bölgeye gelen ayılar, gelin ve damadı korkuttu
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yakınlarında dış çekim yapmak isteyen gelin ve damadın çekimine ayılar da katıldı. Yemek aramak için bölgeye gelen ayılar, gelin ve damadı korkuttu