Diş çektirme korkusunu yenme yolları

Diş çektirme korkusu, birçok insanın yaşadığı yaygın bir endişe durumu olduğu biliniyor. Bu korkunun üstesinden gelmek için psikoloji ve diş hekimliği alanlarında uzmanlar çeşitli stratejiler önerdi.

Uzman Görüşleri:

Psikolog Ayşe Şahin:

"Hasta ile iyi iletişim kurabilen, anlayışlı ve sakin bir diş hekimi seçmek çok önemlidir. Diş hekiminizin size karşı sabırlı olması ve korkularınızı dinlemesi, bu süreci atlatmanızda büyük rol oynar"

Diş Hekimi Sibel Başak Küçük:

"Diş hekiminizin tecrübesini ve uzmanlık alanlarını araştırmanız faydalı olacaktır. Daha önce dentofobi ile çalışan bir diş hekimi bulmak, size özel bir tedavi planı oluşturmasına yardımcı olabilir"

Psikolog Gökhan Çetin:

"Diş hekimine gitmeden önce, klinikte sadece muayene koltuğuna oturmak veya röntgen çektirmek gibi küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Bu sayede ortamı ve diş hekiminizi tanıyarak daha rahat hissedersiniz"

Diş Hekimi Betül Timuçin:

"Her seansta biraz daha fazla işlem yaptırarak korkularınızı aşamalı olarak yenebilirsiniz. Örneğin, ilk seansta sadece temizlik yaptırıp, sonraki seanslarda dolgu veya kanal tedavisi gibi daha karmaşık işlemlere geçebilirsiniz"

Bilimsel Araştırmalar:

2022 Yılında Yapılan Bir Çalışma: Dentofobi hastalarının, kademeli maruz kalma terapisi ile korkularını yenme oranlarının %80'e kadar yükseldiğini gösterdi.

2021 Yılında Yayınlanan Bir Meta Analiz: Dentofobi hastalarında rahatlama tekniklerinin kaygı ve stresi önemli ölçüde azalttığını ve tedavi başarısını artırdığını ortaya koydu.

Tedavi ve Önlemler:

• Doğru Diş Hekimini Seçmek: Hasta ile iyi iletişim kurabilen, anlayışlı ve sakin bir diş hekimi seçmek çok önemlidir. Diş hekiminizin size karşı sabırlı olması ve korkularınızı dinlemesi, bu süreci atlatmanızda büyük rol oynadı.

• Adım Adım İlerlemek: Diş hekimine gitmeden önce, klinikte sadece muayene koltuğuna oturmak veya röntgen çektirmek gibi küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Bu sayede ortamı ve diş hekiminizi tanıyarak daha rahat hissedersiniz.

• Rahatlama Tekniklerini Kullanmak: Diş hekimi koltuğundayken derin nefes alma egzersizleri, meditasyon veya kas gevşetme teknikleri gibi rahatlama yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu sayede kaygınızı ve stresinizi azaltabilirsiniz.

Diş çektirme korkusunu yenmek için bu yöntemleri uygulayarak, diş sağlığınızı koruyabilir ve daha rahat bir tedavi süreci geçirebilirsiniz.