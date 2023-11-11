Diş fırçalamak bakın hangi ölümcül hastalığa duvar örüyor

Diş fırçalamak sadece ağız sağlığı için değil, kalp sağlığı için de önemli. Araştırmalar, diş fırçalamayanların kalp hastalıklarından ölme riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor.

Diş fırçalamak, kalp hastalıklarından korunmada etkili bir yöntem olabilir. Diş fırçalamak için günde en az 3 kez vakit ayırmalıyız. Sabah kalktığımızda ve akşam yatmadan önce dişlerimizi fırçalamak, günlük rutinimizin bir parçası olmalı. Ayrıca öğle yemeğinden sonra da dişlerimizi fırçalamayı ihmal etmemeliyiz.

Diş fırçalarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Örneğin, diş macununu çok fazla sıkmamalıyız. Nohut tanesi kadar diş macunu yeterli olacaktır.

Diş fırçasını diş etlerimize 45 derece açıyla tutmalıyız. Dişlerimizi nazikçe dairesel hareketlerle temizlemeliyiz. Dilimizi de fırçalamayı unutmamalıyız. Ağzımızı suyla çok fazla çalkalamadan, diş macununu tükürmeliyiz.

KALP HASTALIKLARI NASIL ANLAŞILIR?

Kalp hastalıkları, kalp damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkıyor.

Dünyada en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. Kalp hastalıklarının belirtileri şunlardır:

Hastada göğüste yanma, baskı ve sıkışma hissi oluyor. Bu hisler çeneye ve kollara doğru yayılabiliyor. Hastada bulantı, kusma ve soğuk terleme de görülebiliyor. Bu belirtiler aniden başlıyor ve 30 dakikadan uzun sürüyor. Bu durumda hastanın acil olarak bir kalp merkezine veya hastaneye götürülmesi gerekiyor. Kalp hastalıkları hayati tehlike oluştursa da, her zaman ölümcül olmayabiliyor.