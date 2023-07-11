Diş fırçalamak ölümcül hastalığı yok ediyor

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların ölümcül hastalıklardan korunmak için çareler arama süreçleri devam ediyor. Özellikle de dünyada ölümcül hastalıklar sıralamasında ilk sıralarda gelen kalp rahatsızlıklarına karşı insanlar önlemler arıyor.

Araştırmalardan diş fırçalamayla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, diş fırçalamanın kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini ortaya koyduğu bildirildi.

3 DEFA FIRÇALAYIN

Diş fırçalamanın kalp hastalıklarından ölme riskini azalttığı, dişini hiç fırçalamayanların kalp hastalıklarından ölme riskinin daha yüksek olduğu çıktı.

Ancak sadece sabahları fırçalamak yeterli değil. Günde en az 3 defa dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ NASIL OLMALIDIR?

Diş macununu bol kullanmaya gerek yoktur. Bilinenin aksine nohut tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanmanız yeterli olacaktır.

Fırça uçları diş etlerinize bakacak biçimde 45 derece açıyla diş fırçanızı tutmalısınız. Başka bir deyişle çapraz açı ile tutmanız bunu sağlayacaktır.

Dişlerinizi fazla baskı uygulamadan nazikçe dairesel, oval hareketlerle fırçalayınız.

Dişlerinizin çiğneme kısmı dediğimiz üst bölgelerinde fırçayı, ileri geri hareket ettirerek kullanabilirsiniz.

Dil yüzeyi temizliği de diş bakımının olmazsa olmazıdır. Dil yüzeyini temizlemek, oluşabilecek ağız kokusunun da önüne geçecektir.

Gün içerisinde en az 2 kez 3’er dakika dişlerinizi fırçalamasınız. Bunu planlamak zor geliyorsa sabah ve akşam olarak kendinizi programlayabilirsiniz, güne başlangıç ve güne veda.

Fırçalama bittikten sonra diş macununu tükürmeniz yeterlidir. Ağzınızı su ile uzun süre çalkalayarak tükürmek, diş macununun etkisini azaltacaktır.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?

Kalp krizi, kalp damarının aniden tıkanması sonucu oluşuyor. Toplumda yıllık görülme yüzdesi 0.6’dır. Kalp krizi belirtileri arasında;

Hastanın göğsünde yanma, baskı ve sıkışma hissi bulunuyor. Bu şikayetlerin çeneye ve kollara doğru yayılması da söz konusu olabiliyor.

Bulantı ve kusmaya soğuk terlemenin eşlik etmesi tanının güçlenmesini sağlıyor. Şikayetler aniden başlıyor. Hastanın bulunduğu yerden, zamandan ve aktivitesinden bağımsız gelişiyor.

Şikayetler 30 dakikadan fazla sürüyor. Bu durumdaki kişilerin, derhal bir ambulansla en yakın kalp merkezi veya hastanenin acil servisine götürülmesi gerekiyor.

Hayati tehlike söz konusu olduğu için bu durumda en etkili müdahale, hastanelerde yapılabiliyor. Ancak riski büyük olsa da, her kalp krizi ölümle sonuçlanmıyor.