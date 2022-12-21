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Diş çürüklerine mucize çözümü uzmanı açıkladı

Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erdoğan, flor hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:38
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Diş hekimi açıkladı: Flor diş çürüklerini yüzde 20 ile 40 arasında engelliyor

Diş çürüklerine mucize çözümü uzmanı açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Dr. Yıldırım Erdoğan, vatandaşlarda flor hakkında çok fazla kafa karışıklığı olduğunu belirterek, “Eğer flora doygun dişleriniz varsa diş çürüğü deneyimi yaşama ihtimaliniz oldukça azalıyor” ifadelerini kullandı.

Florun dişte çürümenin önüne geçtiğini belirten Dr. Erdoğan, yan etkisinin de olmadığını ifade etti.

Erdoğan şu sözleri kullandı:

“Flor bir halojen, insan vücudunda da bulunuyor. Dünya yüzeyindeki kayalarda, jeotermal sularda, kaplıcalarda yüksek oranda mevcut olan bir element. Toplumda flor ile ilgili, zarar verdiği ya da uzun dönemli sağlık sorunlarına yol açtığı yönünde bir bakış açısı var. Yapılan çalışmalar ağız sağlığı için kullanılan miktarların ciddi bir yan etkisi olmadığını söylüyor. Flor ağız içinde zararlı mikroorganizmaların sayısını azaltıyor ve dişlerin yapısına katılarak çürüğe karşı dirençli hale getiriyor. Eğer flora doygun dişleriniz varsa diş çürüğü deneyimi yaşama ihtimaliniz azalıyor. Dolayısıyla diş macunun florlu kullanılması dişi uzun süreli koruma açısından önemli”

“AİLELER FLORA İZİN VERMİYOR”

Ailelerin flora karşı ön yargılı davrandığını belirten Dr. Erdoğan, “ Sağlık Bakanlığı’nın anasınıfı öğrencilerinden başlayarak periyodik olarak flor vernik uyguladığı bir program var. Konuştuğumuz öğretmenlerden, ebeveynlerin sınıflarda flor uygulama iznini büyük oranda vermediğini duyuyoruz. Yüzde 80-90 oranlarında izin verilmeyen sınıflar var, bu hatalı bir yaklaşım. Şu an ki kanıtlara göre flor vernik uygulanması çürük sayısını yüzde 30 civarında azaltmaktadır. 1950’li yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde içme sularının florlanmasından sonra diş çürüklerinin yüzde 60 civarında azaldığını gösteren çalışmalar var. Tabii ki bu azalmada diş doktoru sayısının artması, teknolojinin ilerlemesi, uygulanan halk sağlığı programları ve ağız diş sağlığı eğitimlerinin de payı var. Yine de flor, diş çürüğünü önlemede basit, etkili ve ucuz bir yöntem olarak geçtiğimiz yüzyılın en önemli halk sağlığı hareketlerinden biri” ifadelerini kullandı.

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