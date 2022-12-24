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Sağlıklı bir yaşam için şart olan ağız bakımının püf noktaları

Diş hayatımızın önemli bir bölümünü oluştururken diş sağlığındaki korumak için püf noktalar dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:05
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Diş Hekimi açıkladı. Sağlıklı bir yaşam için şart olan ağız bakımının püf noktaları

Sağlıklı bir yaşam için şart olan ağız bakımının püf noktaları
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Sağlıklı bir bedene sahip olmanın yolu öncelikle doğru ağız bakımından geçiyor. Peki, doğru ağız bakımı nasıl yapılır, diş fırçalamanın püf noktaları nelerdir? İşte cevabı...

Haberglonal’de yer alan habere göre; Diş Hekimi Dr. Damla Zenar konu hakkında önemli bilgiler verdi. Ağız ve diş sağlığını korumak tüm vücut sağlığını korumanın da başında geliyor. Çünkü vücudun en fazla bakteri ve mikrop barındıran yeri ağızdır. Ayrıca da ağız içindeki mikroplar ve bakteriler hızlı şekilde çoğalırlar. Buna bağlı olarak da kişilerin genel sağlığı da zarar görebilir. Ağız ve diş sağlığını korumanın ilk adımlarından biri düzenli ve doğru diş fırçalamadır. 

DİŞ FIRÇALARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Diş fırçası seçerken orta sertlikte veya yumuşak fırça seçilmelidir. Çok sert fırçaları diş etlerine zarar verir ve ayrıca dişlerin koruyucu tabakasını olumsuz etkileyerek aşınmasına neden olabilir.

Dişler dairesel hareketlerle fırçalanmalıdır. Bu hareketler sayesinde diş araları daha nazik olarak ve etkili bir biçimde temizlenmiş olur.

Fırçalama sırasında fırça diş etlerine de, dişlere de temas etmelidir.

Sertçe fırçalanmamalı ve çok hızlı hareketlerden kaçınılmalıdır.

Bir diş fırçasının genel olarak  ömrü 3 aydır. 3 ay bittikten sonra fırçada aşınmalar oluşur. Ayrıca bakteriler de birikim yapmış olur. Bu durumda hem dişler temizlenmez hem de ağız içinde bakteriler çoğalmaya devam eder.

Yine alt bölümün arka kısmında bulunan dişler fırça diklemesine eğilerek ve fırçanın sadece ön kısmı ile yumuşak şekilde dairesel hareketlerle fırçalanmalıdır.

Gün içinde en az 2 kez ve her fırçalamada 2 dakika sürecek şekilde dişler fırçalanmalıdır. Eğer 2 dakikadan az süre fırçalama yapılırsa, diş macunundaki flor diş minesine etki etmez. Ayrıca fırçalama süresi kısa olursa ön dişler fırçalanmış ama arka dişler fırçalanmamış olur.

Diş fırçası varsa diğer diş fırçalarına temas etmeyecek ve koruyucu kapak takılarak yüksek bir yere konumlandırılmalıdır. Yer seçimi olarak lavabo kenarından uzak durulmalıdır.

Diş fırçası seçimi kadar diş macunu seçiminde önemlidir. Renkli ve yoğun tatlandırıcı olan diş macunlarını değil beyaz olan ve florid içeren diş macunu seçimi en doğru tercih olacaktır. Çünkü florid sayesinde diş minesi sertleşir ve dayanıklı hale gelir. Bunların dışında diş çürüklerine karşı da önleyici özelliği vardır.

Diş fırçalamanın yanında dilin fırçalanması gereklidir. Bunun nedeni ise bakterilerin bir kısmının dil üzerinde birikmesidir.

Diş fırçasının ulaşamadığı yerler olacağı için mutlaka ağız ve diş temizliğinde diş ipi de kullanılmalıdır. Bu sayede diş taşı oluşmasının önüne geçilmiş olur.

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