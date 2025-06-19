Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Kaynak: İHA
Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2024-2025 mezuniyet töreni yapıldı. Törene, çok sayıda öğretim elemanları ve öğrenci aileleri katılım sağladı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, öğretim elemanları ve öğrenci aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müzik dinletisi ile başlayan programda fakülte birincisi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından mezuniyet kütüğüne isim plaketi çakılması, başarı belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni, kep atması ile sona erdi.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

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