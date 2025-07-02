Diş sıkmanın yeni zararları ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Diş sıkma, yani tıbbi adıyla bruksizm, modern yaşamın yoğun temposunda giderek yaygınlaşan bir sorun olarak karşımıza çıktı.

Çoğunlukla stres ve kaygının tetiklediği bu durum, sadece ağız sağlığını değil, fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı da derinden etkiledi.

Uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde bruksizmin ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, özellikle çocuklarda görülen diş sıkmanın, tedavi edilmediğinde hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı tehdit ettiğini belirterek, “Diş sıkma, çene ve baş ağrılarını artırabilir, diş boyutlarında azalmaya ve çene eklemlerinde ağrıya yol açabilir. Bu durum, çocuklarda fiziksel gelişimi engellerken, ruhsal huzuru da bozuyor” dedi.

Uzmanlar, erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Çocuklarda bruksizm, genellikle stres, kaygı veya uyku bozukluklarından kaynaklanıyor ve erken teşhis edilmediğinde estetik sorunlara kadar uzanan bir dizi komplikasyona neden olabiliyor. Yetişkinlerde ise durum farklı değil.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten Dr. Steven Lin, bruksizmin genellikle stres, anksiyete, öfke veya derin konsantrasyon sırasında ortaya çıktığını ifade ederek, “Uyanıkken veya uyku sırasında farkında olmadan dişlerini sıkan bireyler, çene ekleminde hasar, diş aşınması ve hatta kronik baş ağrılarıyla karşı karşıya kalabilir” dedi. Dr. Lin, bruksizmin genetik faktörlerle de ilişkili olabileceğini, ancak modern yaşamın getirdiği psikolojik yüklerin bu durumu tetiklemede başrol oynadığını vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bruksizmin yalnızca diş ve çene sağlığını değil, genel yaşam kalitesini de olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Journal of International Dental Sciences dergisinde yayımlanan bir makalede, bruksizmin uyku kalitesini bozarak gün içinde yorgunluk ve konsantrasyon eksikliğine yol açabileceği belirtildi.

Araştırmalar, uyku bruksizmi olan hastalarda REM uykusu bozukluklarının ve yaşam kalitesinde belirgin bir düşüşün gözlendiğini gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. Tara Renton’un liderliğinde yapılan bir çalışma, bruksizmin çene kaslarında hipertrofiye (aşırı büyümeye) neden olarak yüz estetiğini değiştirebileceğini ortaya koydu. Renton, “Sürekli diş sıkma, masseter kasının büyümesine yol açarak yüzün kare bir görünüme kavuşmasına neden olabilir. Bu, özellikle genç bireylerde estetik kaygılara yol açıyor” diyerek bu durumun uzun vadede çene eklem bozukluklarına (TMD) zemin hazırladığını ekledi.

PSİKOLOJİK BAĞLANTI: STRES VE BRUKSİZM

Bruksizmin ruhsal sağlıkla olan bağlantısı da göz ardı edilemez. Psikiyatristler, diş sıkmanın psikosomatik bir bozukluk olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Stres, kaygı ve bastırılmış duygular, çene kaslarında gerginliğe ve diş sıkma alışkanlığına yol açabilir. Bu durum, sadece fiziksel değil, psikolojik bir döngü oluşturuyor” dedi.

Uzmanlar, özellikle “hayır” diyemeyen, başkalarını memnun etmeye çalışan bireylerde bu sorunun daha sık görüldüğünü belirtti.

Harvard Üniversitesi’nden psikolog Dr. Matthew Hertenstein, bruksizmin anksiyete bozuklukları ve depresyonla güçlü bir ilişkisi olduğunu vurgulayarak, “Stresli bireylerde limbik sistemdeki dengesizlik, kas gerginliğini tetikliyor. Bu, diş sıkma gibi fiziksel semptomlarla kendini gösteriyor” dedi.

Hertenstein, stres yönetimi tekniklerinin bruksizm tedavisinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Bruksizm tedavisi, altta yatan nedenlere ve semptomların şiddetine göre çeşitlendi. Diş hekimleri, genellikle gece plağı veya ağız splintleri gibi koruyucu apareyleri öneriyor. Bu apareyler, diş aşınmasını önlerken çene kaslarını rahatlatıyor.

Uzmanlar, uyku apnesi, diş eksikliği veya maloklüzyon gibi faktörlerin de bruksizmi tetikleyebileceğini, bu nedenle multidisipliner bir yaklaşımın gerektiğini belirtti.

Botoks, son yıllarda bruksizm tedavisinde popüler bir yöntem haline geldi. Çene kaslarına uygulanan botoks enjeksiyonları, kas aktivitesini azaltarak diş sıkma alışkanlığını hafifletti.

Dr. Lin, botoksun semptomatik bir çözüm olduğunu ve altta yatan psikolojik nedenlerin ele alınması gerektiğini vurguladı.

Psikolojik destek de tedavi sürecinin önemli bir parçası. Stres yönetimi teknikleri, meditasyon ve nefes egzersizleri, bruksizmin şiddetini azaltmada etkili oldu. Ayrıca, eksik dişlerin tamamlanması veya ortodontik tedaviler, çene dengesizliklerini düzelterek sorunu hafifletebiliyor.

ERKEN TEŞHİS VE ÖNERİLER

Uzmanlar, bruksizm belirtilerinin fark edilmesi durumunda vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurulmasını önerdi.

Dişlerde aşınma, çene ağrısı, baş ağrısı veya hassasiyet gibi belirtiler, bruksizmin habercisi olabilir. Dr. Münevveroğlu, ebeveynleri çocuklarında bu tür belirtileri gözlemlemeye çağırdı:

“Erken müdahale, hem fiziksel hem de ruhsal sorunların önüne geçebilir.”

BRUKSİZMİ ÖNLEMEK İÇİN GÜNLÜK YAŞAMDA ALINABİLECEK BAZI ÖNLEMLER DE MEVCUT:

Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon veya terapi seansları stresi azaltabilir.

Uyku Hijyeni: Düzenli uyku saatleri ve rahat bir uyku ortamı oluşturmak.

Alkol ve Kafein Tüketimini Azaltmak: Bu maddeler bruksizm riskini artırabilir.

Düzenli Diş Kontrolleri: Diş hekimine yapılan düzenli ziyaretler, sorunun erken teşhisini sağlar.

SESSİZ TEHLİKEYE KARŞI HAREKETE GEÇİN

Diş sıkma, sadece bir ağız sağlığı sorunu değil, aynı zamanda fiziksel gelişim ve ruhsal sağlık üzerinde ciddi etkileri olan bir durum.

Uzmanlar, bruksizmin modern yaşamın getirdiği stresle daha da yaygınlaştığını ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.