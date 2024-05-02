Diş telinin görüntüsünden utananlara müjde! Uzmanlardan dikkat çeken alternatif geldi

Toplumda diş teli görüntüsüne dair endişeler devam ederken, bu durumdan rahatsız olanlar için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Dişlerini hizalamak ve sağlıklı bir gülümseme kazanmak isteyen ancak metal diş teli kullanmaktan çekinen kişiler için şeffaf plaklar popüler bir alternatif haline geldi.

Bu plaklarla ilgili önemli bilgiler ve uyarılar paylaşıldı.

Ortodontist Dr. Öğr. Üyesi Merve Kurt Bıyıklıoğlu, şeffaf plakların çocuklar için de uygun olduğunu belirtti ve bu tedavinin, kişiye özel olarak üretilen ve çıkarılabilir şeffaf hizalayıcılarla dişleri kademeli olarak düzelten bir yöntem olduğunu açıkladı.

Bıyıklıoğlu, plakların günde ortalama 22 saat takılmasını önerdi.

Dr. Yaman Güray ise, şeffaf plak tedavisinin sosyal yaşamı etkilemeyecek şekilde her yaşta uygulanabileceğini ve estetik endişeler olmadan ortodontik sorunların çözülebileceğini vurguladı.

Şeffaf Plak Tedavisi Nedir?

Şeffaf plak tedavisi, çarpık dişleri düzelten, hizalayan ve çene yapısını yeniden şekillendiren bir ortodontik tedavi yöntemidir.

Metal diş tellerine kıyasla daha konforlu ve estetik bir alternatif sunar, tedavi süresi genellikle daha kısadır ve plaklar gün içinde belirli zamanlarda çıkarılabilir.

Şeffaf Plak Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Bu tedavi, hastanın diş yapısına göre bireysel olarak planlanır ve şeffaf plaklar, kişiye özel ölçülerle 3D cihazlar kullanılarak hazırlanır. Tedavi süreci şu adımları içerir:

• Diş Muayenesi: Hastaların ilk muayenesi sonrası ortodonti uzmanına yönlendirilmesi.

• Ağız Ölçüleri: Kişiye özel plakların hazırlanması için diş ölçülerinin alınması.

• Tedavi Planı: Diş ölçülerine göre 3D yazılımlar kullanılarak plakların üretime hazırlanması.

• Plakların Üretilmesi: Şeffaf plakların medikal sınıf termoplastik malzemeden üretilmesi.

• Plakların Takılması: Hazırlanan plakların hastanın ağzına sıkıca oturacak şekilde takılması ve periyodik olarak değiştirilmesi.

• Düzenli Kontroller: Tedavinin gidişatının değerlendirilmesi ve gerekirse plak ayarlamalarının yapılması.

Şeffaf Plak Tedavisinin Avantajları:

• Gün içinde çıkarılabilir olması, kullanım kolaylığı ve konforlu bir tedavi süreci.

• Metal diş tellerine alternatif, estetik bir çözüm.

• Yiyecek ve içecek kısıtlamalarının olmaması.

• Tedavi planının dijital ortamda hazırlanması ve tedavinin seyrinin önceden belirlenebilmesi.

• Daha az sık doktor kontrolü gerektirmesi.

Şeffaf plak tedavisi, dişlerin estetik görünümünü zaman içinde iyileştiren ve dişlerin çevresine tam olarak oturan, fark edilmesi zor bir yöntemdir.

Bu tedavi, geleneksel diş teli tedavilerine kıyasla birçok avantaj sunar ve kişinin yaşam kalitesini artırabilir.