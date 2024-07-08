Dış ticaret beklenti anketi yayımlandı

Kaynak: AA
Dış ticaret beklenti anketi yayımlandı

Ticaret Bakanlığının yılın üçüncü çeyreğine yönelik ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe oranla 18,8 puan azalışla 104,5'e inerken ithalat beklenti endeksi 3,1 puan artarak 107,6'a çıktı.

Bakanlık, yılın üçüncü çeyreğine yönelik Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni paylaştı.

Bu veriler kapsamında, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe oranla 18,8 puan azalış gösterdi. 2024’ün ikinci çeyreğinde 123,3 olan endeks, üçüncü çeyrekte 104,5 seviyesine indi.

Endeks 2023’ün aynı dönemine oranla 5 puan azalış kaydetti.

Söz konusu endeksi gelecek 3 aya yönelik ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya dair ihracat sipariş düzeyi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş seviyesine dair değerlendirmeler düşüş yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

2024’ün üçüncü çeyreğine dair ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe kıyasla 3,1 puan artışla 107,6 seviyesinde oldu. Endeks 2023’ün aynı dönemine oranla da 2,3 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya yönelik ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi artış beklentisinde fayda sağlarken son 3 aydaki ithalat sipariş seviyesine dair değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

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