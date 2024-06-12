Dış ticaret endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına yönelik dış ticaret endekslerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ihracat birim değer endeksi, nisanda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 1,9 gerileme gösterdi.

Endeks, Nisan 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, yakıtlarda yüzde 2,8 artış gösterirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azalış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Endeks, 2023’ün aynı ayına kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azalırken, yakıtlarda yüzde 6 yükseliş gösterdi.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, nisanda 2023’ün aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, yakıtlarda yüzde 40,8 artış kaydederken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise nisanda yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterdi. Endeks, 2023’ün aynı ayına oranla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 gerilerken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye oranla, martta 154,5 olan ihracat miktar endeksi, nisanda yüzde 2,8 azalış göstererek, 150,1 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye oranla ise 2023’te nisanda 146,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 artışla 149,3 olarak kaydedildi.