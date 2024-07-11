Dış ticaret endeksi sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına yönelik dış ticaret endekslerini yayımladı.
Bu veriler kapsamında, ihracat birim değer endeksi, mayısta 2023’ün aynı ayına oranla değişmedi.
Endeks, Mayıs 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 11,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azalış kaydetti.
İthalat birim değer endeksi, mayısta yıllık olarak yüzde 1 artış kaydetti.
Endeks, 2023’ün aynı ayına oranla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azalış gösterdi
Yakıtlarda ise yüzde 4,7 yükseliş yaşandı.
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