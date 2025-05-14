Dış ticarette tuhaf denge: Artış var, getiri yok! Mahfi Eğilmez nedenini açıkladı

Eski Hazine Müsteşarı İktisatçı Mahfi Eğilmez Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.

Eğilmez'in gündeminde bu kez, dış ticaret vardı.

İHRACATTA MİKTAR ARTIŞI YAŞANDI

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kendi adını taşıyan blogunda yayımladığı "Dış Ticaretin Durumu" başlıklı ihracatta miktar artışı yaşanırken birim fiyatların aynı kaldığına dikkat çekti. Eğilmez bu verilerin karşısında ithalatı koyarak, ithalat miktarı arterken birim fiyatlarının daha hızlı yükseldiğine işaret etti.

İhraç edilen malların genellikle orta ve düşük teknolojili ürünlerden oluştuğunu aktaran Eğilmez, ortaya çıkan tabloya ilişkin, "İhraç mallarımıza aldığımız fiyatlar, ithal mallarına ödediğimiz fiyatların altında kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DARALMA

Dış ticaret dengesinde, 2016-2021 döneminde açık daralırken son yıllarda yeniden yükselişe geçtiğini belirten Eğilmez, 2023 ve 2024 yıllarında ise büyümenin potansiyel seviyenin altında kalmasıyla ithalatın azaldığını ve bu durumun dış ticaret açığında daralmaya yol açtığını aktardı.

"İhraç mallarımıza aldığımız fiyatlar, ithal mallarına ödediğimiz fiyatların altında kalıyor" diyen Eğilmez Türkiye’nin dış ticaret hadlerinin aleyhte çalıştığına dikkati çekti.

Dr. Eğilmez, 2013-2025 dönemine ilişkin miktar ve birim değer endekslerini karşılaştırdı. İhracat miktarının yüzde 66,4 oranında artarken, ihracat birim değerlerinin sadece yüzde 1,1 yükseldiği sonucunu paylaşan Eğilmez ithalat miktarının yüzde 21,9 arttığı bu dönemde ithalat birim değerlerinin yüzde 6,4 oranında artış gösterdiğine işaret etti.

NEDENİ NE?

Dr. Eğilmez şu değerlendirmede bulundu:

"Son 13 yılda yurt dışına daha çok mal satmışız ama bu dönemde birim fiyatlarımız pek değişmemiş. Buna karşılık yurt dışından daha çok mal almışız ve bu dönemde satın aldığımız malların birim fiyatları nispeten daha hızlı artmış"

Eğilmez, ortaya çıkan bu durumun temel nedenlerinden birinin Türkiye’nin ihraç mallarının genellikle orta ve düşük teknolojiye sahip ürünlerden oluşması olduğu şeklinde açıkladı.İthal edilen malların ise daha yüksek teknoloji içerikli ve dünyaca tanınan markalar tarafından üretilen ürünler olduğunu belirtti.