Dışardan getirilen oylar sandığa atıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu’nda katlanmış zarfların sandığa atıldığı tespit edildi. 1033 Nolu sandıkta yaşanan usulsüzlükle ilgili tutanak tutuldu. Bazı katlanmış zarfların dışardan getirildiği belirtildi.

Dışardan getirilen oylar sandığa atıldı

Editör: İsa KARAARSLAN

Beş yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah saat 08:00 itibariyle başladı.

Ancak demokrasiye gölge düşüren görüntüler de ekranlara gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da toplu oy skandalının yaşandığı görüntülerin ardından, CHP'li Ali Şeker blok oy kullanımına karşı çıktığı için saldırıya uğradı.

Yalova Çınarcık'ta skandal bir olay meydana geldi. Paylaşılan görüntülerde “Yalova Çınarcık'ta sandık görevlimiz dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığını tespit etmiştir. İlgili şahsın bilgilerini içeren tutanak tutularak sandığa yapılan müdahale kayıt altına alınmıştır” açıklamaları yapıldı.

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