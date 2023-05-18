Dışarıda telefonunuzla yapmayın. Tüm bilgileriniz çalınabilir. Uzman isim uyardı

Uzmanlar dışarıda bulunan şarj istasyonlarında veri çalınma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Dışarıda telefonunuzla yapmayın. Tüm bilgileriniz çalınabilir. Uzman isim uyardı

Dışarıda telefon şarj etmek tehlikeli olabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“TÜM ÖZEL HAYATINIZ TEHLİKE ALTINA GİDEBİLİR”

DHA'da yer alan bilgilere göre, Prof. Dr. Bilgin Metin, “Telefonlar şu an hayatımızın en vazgeçilmez parçalarından bir tanesi haline geldi. Dolayısıyla gün içerisinde şarjları bitiyor. Biz de şarj aleti yanımızda yoksa bunları şarj edebilecek çeşitli opsiyonlar peşinde koşuyoruz. Artık telefonları şarj edebileceğimiz şarj kutularının, şarj istasyonlarının sayısı da arttı. Burada çok uyanık olmalıyız. Bizi bekleyen tehlikeler var. Birçok şarj istasyonunun içerisi eğer halka açık ortamlardaysa içerisine çeşitli donanımsal veriler yerleştiriliyor. Siz telefonunuzu buraya taktığınız zaman telefonunuzun içerisindeki verilere erişilebiliyor. Çeşitli casus yazılımlar yerleştirilebilir. Bunlar siz telefonunuzla nereye gitseniz sizi takip edebilir. Size gelecek mesajları okuyabilir. Dolayısıyla tüm özel hayatınız tehlike altına gidebilir" dedi.

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TELEFONU KAPATARAK ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ

Prof. Dr. Metin, “Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Eğer yanımızda bir USB şarj cihazımız varsa telefonumuzu onun üzerinden şarj cihazına takabiliriz. Mutlaka ama mutlaka şarj etmemiz gerekiyorsa bu durumda telefonumuzu kapatarak o şekilde belli bir şarja ulaşıncaya kadar bekleyebiliriz. Kilitli olarak telefonumuzu bırakabileceğimiz çeşitli şarj istasyonları da görüyoruz. Burada dikkatli olmamız gereken konulardan bir tanesi, telefonumuz yüzde 100 şarj olduğu zaman kimi telefonlar açılabiliyor. Siz telefonunuzu kapattınız, oraya koydunuz ve telefonunuz otomatik olarak açılırsa yine bu kablo üzerinden telefonunuzdaki verilere erişilebilir" diye konuştu.

SADECE ŞARJ İÇİN KULLANILAN KABLOLAR TERCİH EDİLEBİLİR

Prof. Dr. Metin, “USB dediğimiz portlar hem veri transferinde hem de enerji transferinde kullanılır. Böyle durumlar için elektronikçilerde satılan sadece şarj amaçlı kabloları kullanırsak kendimizi daha güvende hissedebiliriz. Bunun için kullanılan USB koruyucu dediğimiz çeşitli donanımlar da bulunmakta. Bunları yanımızda taşırsak yine kendimizi güvence altına alabiliriz" dedi.

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