Discort'a siber saldırı gerçekleşti. 760 bin kullanıcının bilgileri satılığa çıkarıldı

Kullanıcıların Discord kanalları için özel bağlantılar oluşturmalarına olanak tanıyan bir hizmet olan Discord.io, büyük bir veri ihlalinin ardından kapanıyor.

760 BİN KULLANICININ VERİLERİ SATILIĞA ÇIKARILDI

TechRadar'da yer alan bilgilere göre; bir bilgisayar korsanı 760 bin kullanıcının verilerini çaldı ve potansiyel olarak satmak için Breached Forums'da bir örnek yayınladı.

Discord.io sitesinde yaklaşık bir gün boyunca "Discord.io bir veri ihlali yaşadı. Tüm işlemleri durduruyoruz" şeklinde bir mesaj yayınladı. Siteyi kullanıma kapattığını duyurdu.