Dişi alageyikler yeni yaşam alanlarına salındı

Kaynak: Haber Merkezi
Dişi alageyikler yeni yaşam alanlarına salındı

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayvanı üretme merkezinde yetiştirilen, 8 alageyikleri doğayla buluşturuldu.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yetiştirilen dişi alageyikleri yeni yaşam alanlarına saldı.

Antalya Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Merkezi'nde bulunan 8 dişi alageyik doğayla buluşturuldu.Özel kafeslerle yeni yaşam alanlarına getirilen 8 dişi alageyik, bir anda doğaya bırakıldı. Alageyikler saniyeler içinde yeni yaşam alanlarına dağılarak izlerini kaybettirdi.

Sahaya daha önce yapılan 9 erkek alageyik nakliyle beraber toplam sayı 17'ye ulaştı.

DMKP'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Antalya Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Merkezi'nde bulunan 8 dişi alageyik, yeni yaşam alanlarına nakledildi.

Sahaya daha önce yapılan 9 erkek alageyik nakliyle beraber toplam sayı 17'ye ulaştı. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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