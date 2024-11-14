Dişi alageyikler yeni yaşam alanlarına salındı

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yetiştirilen dişi alageyikleri yeni yaşam alanlarına saldı.
Antalya Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Merkezi'nde bulunan 8 dişi alageyik doğayla buluşturuldu.Özel kafeslerle yeni yaşam alanlarına getirilen 8 dişi alageyik, bir anda doğaya bırakıldı. Alageyikler saniyeler içinde yeni yaşam alanlarına dağılarak izlerini kaybettirdi.
Sahaya daha önce yapılan 9 erkek alageyik nakliyle beraber toplam sayı 17'ye ulaştı.
DMKP'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Antalya Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Merkezi'nde bulunan 8 dişi alageyik, yeni yaşam alanlarına nakledildi.
Sahaya daha önce yapılan 9 erkek alageyik nakliyle beraber toplam sayı 17'ye ulaştı. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."