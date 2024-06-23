Dişi için gitti sabah canından oldu

Kaynak: İHA
Dişi için gitti sabah canından oldu

Bursa’da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine dönen adam yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul’dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apseden dolayı fenalaştı.

Sabah rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, tedavi sürecinin ardından evine geri döndü.

Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki adamın yakınları kendisine ulaşmak amacıyla seslendiklerinde cevap alamadı.

Odaya gittiklerinde Baltan’ın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen ekipleri, Balta’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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