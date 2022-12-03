Beşiktaş'ta Ethem Sancak krizi

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında sıcak saatler yaşanıyor.

Siyah-Beyazlı kulübün borcu açıklanırken toplantıya Ahmet Akpınar ve Engin Baltacı'nın tartışması damga vurdu.

Beşiktaş'ın toplam borcu 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde "TMSF'ye düşerse Beşiktaş'ı satın alırım" diyen Ethem Sancak'ın ihraç edilmesi konusunda Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve ikinci başkanı Engin Baltacı arasında kürsüde tartışma yaşandı. İşte iki ismin açıklamaları.

"SEBA'NIN YOLUNDAN GİTTİK İHRAÇ ETTİK"

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar "Beşiktaş'ta seçime girerken kimsenin adamı olmayacağız dedik Süleyman Seba'nın yolundan gittik. 6 aylık süreçte bunları yaptık. Tek güvencemiz sizlersiniz oy veren vermeyen bize saygı duyan herkese teşekkür. Biz kararımızı verdik başka bir üyemizi de ihraç ettik.

"HESABINI VERİRİZ"

Ancak Genel Kurul son kararı verir. Kararımız yanlış ise buna Genel Kurul karar verir. Affan Keçeci'nin dediği gibi Beşiktaş'a dil uzatan herkese cevap veririz. Kurullar arası bir gerilim yok. Her konuda bizden izin alacaksınız denildi hayır biz tarafsızız. Genel kurul üyelerine sadece hesap veririz. Bu görevi siz verdiniz hesabı da size veririz. O kararı vermek bizim boynumuzun borcuydu. İkinci başkanla uyumlu olacağız dedik kahve içtik. Disiplin Kurulu adam ihraç edecekmiş ederse ben ederim diyerek göğsüne vuramazsın. Yetkiyi yönetim kuruluna verdik. Çekismelerle kurullar ugraşarak bir yere gelinmez.

Bir operasyon daha yapılmaya kalktı. Tevfik Yamantürk'ü biri ihraç edecek sen karar ver ben veremem bir kuruldur burası dedim. Bir prosedür var 15 gün sürelik bir savunma zamanı var. Biz kurul olarak yönetimin yanındayız ama emir komuta ile çalışmayacağız." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM NOTER DEĞİLDİR"

Ahmet Akpınar'ın sözlerine cevap veren Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı "Disiplin kurulu üyelerinin yetkilerini Sayın Akpınar kadar biliyorum. Disiplin kurulu karar şudur diye yönetim kuruluna başvurusundan sonra savunma faaliyete başlar. Disiplin kurulu bu işi yaparken biz kararı verdik gerisi Genel Kurulun derken yönetimi yok sayıyorsunuz. Yine tüzüğümüze göre yönetimin Genel Kurula götürmesi diye bir durum yok. Yönetim kurulu Disiplin Kurulunun noteri değildir.

Hukukçularda incelesin ve bize önerin. Disiplin Kurulu Başkanı disiplin kurulunun yok sayıldığını söylüyor ama doğru değil. Bir sayın üyenin haber vermesi üzerine disiplin kurulu başkanını aradım. 70 yaşından sonra şöhret olmaya meraklı değilim. Evet geldi ne yapacaksınız dedi. Ben atarım gitsin derdini genel kurula anlatsın dedi.

"BURASI TANK PALET FABRİKASI DEĞİL"

Sen atamazsın bu karar bende yani yönetimde. Sen bu cümlede dört tane hata yaptın. Bir kendi kararını oyunu açıkladın. İki kendini disiplin kurulunun yerine koydun. Üç yönetim kurulunu yok saydın. Dört burası tank palet fabrikası değil Beşiktaş demişti bana işe siyaset karıştırdın dedim." şeklinde konuştu.



