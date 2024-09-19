Dışişleri Bakanı canlı yayında konuşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Gazze'de ateşkes için yapılan görüşmelerdeki son durum, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla düzenlenen saldırılar, Suriye rejimiyle normalleşme gündemindeki gelişmeler, BRICS üyeliği tartışmaları, AB ve ABD ile ilişkiler, Orta Asya ülkeleriyle işbirliği süreçleri, Balkanlar'da gerilimin azaltılmasında Türkiye'nin rolü ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yürütülen "Ankara Süreci" gibi dış politikadaki önemli gündem maddelerine ilişkin sorular soruldu.

"LÜBNAN BAŞBAKANI'NA HER TÜRLÜ TIBBİ DESTEĞE HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM"

Bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğunu söyleyen Bakan Fidan İsrail'in Lübnan'daki son saldırıları hakkında, 'Bu istihbarat örgütlerinin sık kullandığı bir yöntem. Son iki gündür Lübnan'da olan patlamalar 'fırsat operasyonu' olarak değerlendirilen operasyonlar. Bir fark var bu büyük çaplı bir operasyon. İlk gün Lübnan Başbakanı'nı aradım, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim. İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.' açıklamalarında bulundu.

"SİBER GÜVENLİK TEŞKİLATININ KURULMASI HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE"

Canlı yayında Fidan "Türkiye siber güvenlik konusunda aslında büyük bir farkındalık var. Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Netanyahu'nun tutumuna dikkat çekti ve "Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor" dedi.

İKİ ÜLKEDE SAVAŞ RİSKİ VAR

Ürdün ve Mısır'da savaş riskinin olduğunu söyleyerek, Netanyahu'nun savaşı bölgeye yaymakta kararlı olduğunu belirtti. Fidan, 'İsrail'in Batı destekli bu çılgınlığı durdurulmalı' dedi.

"ESAT İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Suriye'de normalleşme ile ilgili kendisine yöneltilen soruya da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlattı.

"İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessİzilk ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümne yönelik adımlar atıması gerektiğini düşündük"

Rejim ve muhaliflerin savaşında iki tarafın kendi anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve görmek istediklerini söyleyen Fidan, "Türkiye ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci düşünülmeli" dedi.

Suriyelilerin 3 milyondan fazlasının Türkiye'ye geldiğini ifade eden Fidan, "5 milyonu orada rejim kontrolü dışında yaşıyor. Biz orada belli bir sistem kurmasaydık, 5 milyon Suriyeli daha gelirdi. Orada kendilerini güvende hissetmiyorlar" diye konuştu.