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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hint mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:01
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hint mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hint mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Hindistan'da ilk görüşmesini Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığını duyurdu.

Çavuşoğlu, "G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiğimiz #YeniDelhi’deki ilk görüşmemizi Hintli mevkidaşımla yaptık. #Dostoperasyonu adıyla ülkemize verdikleri yardım ve destek için teşekkür ettik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 1-2 Mart tarihlerinde Yeni Delhi’de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda, insani yardımlar ve afet yardımları, gıda ve enerji güvenliği, terörizmle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kalkınma işbirliği başta olmak üzere küresel gündemde öne çıkan hususlarda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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