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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bülent Keneş açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesini çok olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:46
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bülent Keneş açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bülent Keneş açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ soruşturması şüphelisi Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in iadesine yönelik talebin olumsuz bir gelişme olduğunu belirterek, "Biz, İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile bakanlıkta bir araya geldi.  Çavuşoğlu ile Tangara, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

"BU DARBECİLERİN ORADAKİ MENSUPLARININ İADE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, Gambiya'nın FETÖ okullarını kapatan ilk Afrika ülkesi olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkileri artırmak istediklerini kaydetti. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, FETÖ soruşturması şüphelisi Bülent Keneş'in iadesinin İsveç tarafından reddedilmesiyle ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gündeme geldiğinden bu yana söylenecek sözler söylendi. Bununla birlikte ahitname ve üçlü muhtıra imzaladın. Herkes bu belgeye göre yükümlülüklerini yerine getirecek. Türkiye’nin talepleri gayet açık. 

Bülent Keneş’in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz, İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz. Bu belgede de FETÖ net şekilde yer alıyor. Sadece PKK/YPG/PYD değil, FETÖ de yer alıyor. Bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi gerekiyor. Son kararın bakanlar kurulu tarafından verileceğini söyleyenler de var.

Önemli olan kimin karar vereceği değil, bizim beklentilerimizin karşılanması. PKK mensubu kişiler de var iadesinin istendiği. 1 kişiyi iade ettiler, o bizim listemizde yoktu. '1 kişiyi iade ettik, bu işi kapatalım' gibi beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. İsveç Dışişleri Bakanı da perşembe günü Ankara’ya geliyor, orada da son gelişmeler hakkında basın toplantısında sizlere de anlatma imkanımız olacak."  (DHA)

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