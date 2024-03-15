Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycan’dan ayrıldı

Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycan’dan ayrıldı
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları arasındaki 9. Toplantı çerçevesinde bulunduğu Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda hareket etti.

Fidan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yerel saatle 21.00'de başkent Bakü'den ayrıldı.

Bakan Fidan, çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldıktan sonra Bakü'de Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Fidan, 11. Global Bakü Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdikten sonra Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile bir araya geldi.

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