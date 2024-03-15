Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycan’dan ayrıldı

Fidan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yerel saatle 21.00'de başkent Bakü'den ayrıldı.

Bakan Fidan, çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldıktan sonra Bakü'de Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Fidan, 11. Global Bakü Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdikten sonra Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile bir araya geldi.