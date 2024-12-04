Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

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