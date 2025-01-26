Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üst düzey diplomatik temaslar kurmak için ziyaret ettiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta beraberindeki heyet ile Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi. Daha sonra Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Meclis Başkanı Meşhedani ile bir araya geleceğini ve iki ülke arasındaki önemli ve bölgesel konularını görüşeceklerini bildirmişti.