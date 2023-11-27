Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.

Ukrayna ve Gazze gündemde

Açıklamada, toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

İkili görüşmeler de yapılacak

Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin devam etmesi, bölgedeki güvenlik durumunu ve NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunu nasıl etkileyeceği açısından ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Gazze'de yaşanan çatışmalar ve insani durum da toplantının gündeminde olacak.