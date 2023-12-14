Dışişleri Bakanı Fidan Oslo'yu ziyaret edecek

Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan Oslo'yu ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu’nun Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Oslo’yu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Norveç'in başkenti Oslo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu’nun Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde 15 Aralık 2023 tarihinde Oslo’yu ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecektir” denildi.

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