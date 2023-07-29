Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ırkçı saldırılar kınanırken İslam’a karşı Avrupa’da oluşan İslam karşıtlığını da değerlendirdi.

Fidan, ifade özgürlüğü adı altında İslam'ın kötülenmesini Kur’an-ı Kerim’in yakılıp yırtılmasını kabul edilemez bir durum olduğunu Lars Lokke Rasmussen’e iletirken, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini de söyledi.

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