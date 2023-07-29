Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ırkçı saldırılar kınanırken İslam’a karşı Avrupa’da oluşan İslam karşıtlığını da değerlendirdi.

Fidan, ifade özgürlüğü adı altında İslam'ın kötülenmesini Kur’an-ı Kerim’in yakılıp yırtılmasını kabul edilemez bir durum olduğunu Lars Lokke Rasmussen’e iletirken, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini de söyledi.