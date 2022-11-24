Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto; NATO genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahıl anlaşmasını görüştü. Çavuşoğlu ayrıca Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.