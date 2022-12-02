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  • Bakan Çavuşoğlu’ndan Suriye ile diyalog açıklaması. Erdoğan, Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı

Bakan Çavuşoğlu’ndan Suriye ile diyalog açıklaması. Erdoğan, Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun, "Özel Diyalog" oturumunda İsrail ile ilişkilerden, Ukrayna savaşına ve Suriye ile görüşmelere kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:30
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi ve Esadla görüşme konusunda açıklamada bulundu

Bakan Çavuşoğlu’ndan Suriye ile diyalog açıklaması. Erdoğan, Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı
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Roma'da düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun, "Özel Diyalog" oturumunda konuşan Çavuşoğlu açıklamasında, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine değindi ve İsrail'in Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunun değişmeyeceğinin farkında olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu daha sonra Rusya Ukrayna savaşı için verilen çabanın devam edeceğini vurguladı ve ilkbaharda barış müzakereleri konusunda daha net bir tablonun görülebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

SURİYE İÇİN DİYALOG VURGUSU

Çavuşoğlu ayrıca Suriye rejimiyle yapılacak görüşmeler için "Yapıcı diyalog Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için önemli" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye rejimiyle yapıcı diyalog kurmamız gerekiyor bu Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için önemli" dedi.

AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI AÇIKLANMIŞTI

Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı’nın 18 Ağustos tarihinde açıkladığı verilere göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı toplam 3 milyon 652 bin 813 kişiye ulaştı. Başkanlığın verilerine göre geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyeli sayısı 48 bin 399 kişi olurken, bu sayı temmuzda 48 bin 958 kişiydi. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin Suriyelilerin %98,7’si şehirlerde yaşıyor.

Verilere göre merkezlerde yaşayan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 604 bin 414 kişi...

EN YOĞUN YAŞADIKLARI KENTLER

Suriyelilerin en yoğun yaşadığı illerse Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova şeklinde. Verilere göre Suriyeliler, başta sanayi olmak üzere çeşitli iş olanaklarının daha yüksek olduğu kentleri yaşamak için tercih ediyor.

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