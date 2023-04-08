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Togg Bakan Çavuşoğlu'nu hayal kırıklığına uğrattı. Bakanlar arasında Togg bilmecesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yerli otomobil Togg'u inceledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı incelemede Togg'a dair yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:20
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Togg incelemesinde bulundu hayal kırıklığını paylaştı

Togg Bakan Çavuşoğlu'nu hayal kırıklığına uğrattı. Bakanlar arasında Togg bilmecesi
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Çavuşoğlu, Antalya'nın Konyaaltı Kent Meydanı'nda daha önce gösterilmeye başlanan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un SUV modelini yerinde inceledi.

Gemlik mavisi T10X modeline binen ve görevlilerden araç hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

'İKİ KERE BAŞVURDUM BANA ÇIKMADI'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, burada Togg'a dair yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. İki kere Togg için başvuru yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, kendisine çıkmadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Kura çekildi. Kabinenin bir grubu var, herkes birbirine 'çıktı mı' diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı. Bakanlıklara verildi ancak şahıs olarak bize çıkmadı. Çok güzel olmuş" dedi.

"İNŞALLAH SÜRECEĞİM"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde yorumları öyle. Bugün içerde biraz teknik bilgi aldım. Bizim bakanlığa gönderilen aracı pazartesi günü Ankara'da inşallah süreceğim"

'TÜRKMENİSTAN'A BEYAZ TOGG GÖNDERECEĞİZ'

Türkmenistan'ın kendilerinden beyaz renk Togg'u istediğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan beyaz istedi. Biliyorsunuz Türkmenistan Aşkabat beyaz şehir demek. Ayrıca Aşkabat'ın yanında bir şehir de kurdular. Eğer gittiyseniz Aşkabat'a ya da görmüşsündür, mutlaka her şey beyaz, evler beyaz, yollar, mermerler beyaz. Dolayısıyla araçlar da beyaz, çok nadir farklı renklerde araç görürsünüz. 

Oraya beyaz araba göndereceğiz. Bugün Dışişleri Bakanı Reşit kardeşimle görüştük beyaz arabalar bir ay sonra çıkacak, bir ay sonra göndeririz diye. ya da elimizde şu anda Gemlik ve kırmızı var, onlardan isterseniz hemen gönderebiliriz diye telefonla görüştük dedi.

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