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Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 23:38
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
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Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, ABD ve Avrupa'da yaşayan yurttaşlara yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılara karşı tedbirli olmaları, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

ABD, Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yayınladığı seyahat uyarılarının ardından Dışişleri Bakanlığı da ABD ve AB ülkeleri hakkında iki seyahat uyarısı yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

“Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir.

Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır. Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.

Avrupa’da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür."

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