Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş 'tampon bölge' paylaşımı

PKK terörü son dönemde sivilleri hedef alması ve bu saldırılarda 8 vatandaşımızın şehit olması Mehmetçiğin harekete geçmesine sebep oldu.

Pençe Kılıç Hava Harekatı ile PKK’ya vurulan darbe sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

'Tampon bölge'nin tanımı yapılan paylaşım dikkat çekerken tanımda şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı değerlendirmede kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." dedi.