23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş 'tampon bölge' paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş 'tampon bölge' paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'tampon bölge'nin ne olduğunu tanımlayan bir paylaşım yapıldı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:00
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş 'tampon bölge' paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş 'tampon bölge' paylaşımı
+
Aa
-

PKK terörü son dönemde sivilleri hedef alması ve bu saldırılarda 8 vatandaşımızın şehit olması Mehmetçiğin harekete geçmesine sebep oldu.

Pençe Kılıç Hava Harekatı ile PKK’ya vurulan darbe sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

'Tampon bölge'nin tanımı yapılan paylaşım dikkat çekerken tanımda şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı değerlendirmede kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

yerli milli
22.11.2022 23:37
Merkezi hükümet (Suriye devleti) sınırlarına sahip çıkamıyor ise, bu bölgeden türkiyeye tehdit geliyor ise türkiye meşru müdafaa çerçevesinde buralara girip her önlemi alabilir her şeyi yapabilir.  
 
Kadir KUŞ....
22.11.2022 23:14
Devletimi yöneten BÜYÜK LERİM...... Basra KÖRFEZ İNDEN....... İskenderun dan AKDENİZ'E ulaşmak... İDLİP .. Arap barajı ... Hatta 100/80 nüfusla. Takdim ederim.. Geç olmadan tedbir......  
 
SURİYENIN İSTEDİGI BÖLGELERE KADARMI BU TAMPON BÖLGELER?
22.11.2022 23:09
ÇESİTLİ NEDENLER NELER? OLASI BÖLGELER NERELER  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
2
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
3
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
4
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Fiyatı duyanlar kuyruğa girdi... 'Günahım çok' dedi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı
5
﻿Fiyatı duyanlar kuyruğa girdi... 'Günahım çok' dedi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı
﻿Fiyatı duyanlar kuyruğa girdi... 'Günahım çok' dedi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
6
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
7
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿Bir tarih yanıp kül oldu
﻿Bir tarih yanıp kül oldu
﻿Bir tarih yanıp kül oldu
﻿Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
﻿Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
﻿Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
﻿Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
﻿Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
﻿Biden'ın torunu, eşiyle Beyaz Saray'a taşındı
﻿Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
﻿Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
﻿Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.