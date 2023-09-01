Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bir binada çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

KAYNAK: AA
Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya taziye mesajı

Bakanlık, Johannesburg'da meydana gelen yangın hakkında yazılı açıklama yaptı

Açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde dün bir binada çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Dost Güney Afrika halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Johannesburg şehir merkezindeki Marshaltown semtinde, dün sabah saatlerinde çıkan yangında şimdiye kadar en az 74 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Milli Takım'ın maç programı açıklandı Spor
Milli Takım'ın maç programı açıklandı
Berat Albayrak detayı. KKM’nin hiç bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı Ekonomi
Berat Albayrak detayı. KKM’nin hiç bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı
Mısır püskülü çayı nasıl yapılır? Mısır püskülü çayı neye iyi gelir? Keşfet
Mısır püskülü çayı nasıl yapılır? Mısır püskülü çayı neye iyi gelir?
Sağlık Bakanı Koca’dan kuduz aşısı açıklaması Sağlık
Sağlık Bakanı Koca’dan kuduz aşısı açıklaması
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu
Berdan Mardini pembe takım elbisesiyle poz verdi. "Barbie evde ağlıyor" Magazin
Berdan Mardini pembe takım elbisesiyle poz verdi. "Barbie evde ağlıyor"
Yabancılar Türkiye’den oturum izni almanın en kolay yolunu buldu. 2 bin dolardan başlıyor Güncel
Yabancılar Türkiye’den oturum izni almanın en kolay yolunu buldu. 2 bin dolardan başlıyor