Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Girişi engelleme kararını kınıyoruz!

Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Girişi engelleme kararını kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesini kınayarak, "Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ardından Gazze'ye insani yardımların girişini durdurması üzerine yazılı açıklama yaparak, İsrail'i kınadı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir.

Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır."

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