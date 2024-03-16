Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Kırım’ın yasa dışı ilhakının 10. yılına ilişkin olarak, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadıklarını ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteklerini yinelediklerini bildirdi.

Bakanlıktan “Kırım’ın yasa dışı ilhakının 10. yılı” dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündeminde tutmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, “Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz.” görüşü paylaşıldı.

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