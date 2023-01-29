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Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik yaptıkları seyahat uyarılarına ‘misilleme’ niteliğinde uyarılarla yanıt verdi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 01:02
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı

Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
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Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Avrupa'da "İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerin arttığı" vurgulanırken, ABD'de ise "Polis şiddeti sonrasında ülkede yaşanan protestolar ve ırkçı saldırıların" yaşandığı ifade edildi.

AVRUPA ÜLKELERİNE SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa ülkelerine seyahat edecek vatandaşlar için yayımladığı metinde, şu ifadeler yer aldı:

“Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır. Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. Avrupa’da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür”

ABD'YE SEYAHAT UYARISI

ABD'ye yapılacak için yayımlanan seyahat uyarısında ise şöyle denildi: 

“Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD’nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir. Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı, ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür”

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