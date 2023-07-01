Dışişleri Bakanlığı'ndan Murat Karagöz için taziye mesajı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Faralya Koyu'nda tatil yaparken denizde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."