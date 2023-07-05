Dışişleri Bakanlığı'ndan Stoltenberg açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin, dördüncü kez bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Stoltenberg açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Konseyinin Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024'e kadar uzatmasına dair kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Görevi süresince ülkemizle yakın işbirliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg’i tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg'in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

NATO'dan dün yapılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in 30 Eylül'de bitecek görev süresinin uzatılması için müttefik ülkelerin anlaştığı bildirilmişti. Bu kararla Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek. (AA)

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu? Keşfet
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu Güncel
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı Sağlık
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı Spor
Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası Dünya
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor Magazin
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı Magazin
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı